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Москалькова сообщила о 32 уголовных делах из-за пыток военных на Украине

Москалькова: возбуждено 32 уголовных дела по факту пыток российских военных на Украине
По словам Москальковой, Россия получила ответ на свое обращение от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В нем обещали проверить все доступные свидетельства о пытках российских военных
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

По факту жестокого обращения и пыток российских военных в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2022 год.

Омбудсмен отметила, что на протяжении года российские власти «не оставляли попыток привлечь внимание» европейских чиновников «к вопиющим фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, пыткам военнослужащих». Соответствующие материалы направлялись верховному комиссару ООН по правам человека, генсекретарю и комиссару по правам человека Совета Европы, а также председателю Европейского комитета по предупреждению пыток, однако «диалог складывался сложно», сказано в докладе.

Вместе с тем Россия получила ответ от директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи, сообщила Москалькова.

«[Согласно этому ответу] БДИПЧ ОБСЕ обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных ему свидетельств обозначенных нарушений. Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы», — отметила омбудсмен.

Россия и Украина неоднократно сообщали об обмене пленными, последний такой обмен прошел 6 мая. Москва вернула трех летчиков, Киев — 45 военных. Как сообщили в Минобороны России, летчикам в плену «грозила смертельная опасность».

В январе Москалькова сообщила, что неизвестные прислали родственникам находящихся в плену российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова кадры издевательств над ними и потребовали выкуп. В связи с этим омбудсмен обратилась к международным организациям с призывом потребовать соблюдения Украиной конвенции, запрещающей пытки.

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Уполномоченный по правам человека также обращалась в эти организации по поводу видео, которое распространилось в соцсетях в ноябре. На нем, предположительно, был показан расстрел российских военнопленных. Минобороны России назвало кадры свидетельствами «массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». СК завел уголовное дело.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Татьяна Москалькова пытки пленные Украина уголовное дело уполномоченный по правам человека Военная операция на Украине
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