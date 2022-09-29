Путин потребовал исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / AP)

Нужно исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

По словам президента, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает «много информации» об организации призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов.

«В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — заявил Путин.

Он добавил, что нужно отдельно разбираться в каждом таком случае. «А если допущена ошибка, повторю: ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований», — отметил президент.

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