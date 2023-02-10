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Минобороны заявило о взятии поселка в Харьковской области

Минобороны России сообщило о полном контроле над поселком Двуречное в Харьковской области
Поселок Двуречное расположен недалеко от российской границы, он является административным центром района области
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные взяли под полный контроль поселок городского типа Двуречное в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Поселок является административным центром Двуречанского района области, он расположен примерно в 100 км к востоку от Харькова и чуть более чем в 30 км к северо-западу от российской границы.

Оборонное ведомство отмечает, что российские войска на купянском направлении нанесли удары по украинским позициям с вертолетов и с помощью артиллерии. Удары наносились в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Гряниковка и Берестовое в Харьковской области.

«Потери противника на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

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Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли за сутки удары по 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах, уничтожив также нескольких складов с боеприпасами, в том числе два в районе Угледара.

В Запорожской области у населенного пункта Терновка самолеты истребительной авиации сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО за сутки, согласно заявлению Минобороны, уничтожили в ДНР, ЛНР и Запорожской области 12 украинских беспилотников и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне российское Минобороны сообщило об уничтожении в районе Херсона Су-25 воздушных сил Украины и МиГ-29 в районе Новопавловки в Донецкой народной республике.

Минобороны заявило о взятии поселка в Харьковской области
Минобороны заявило о взятии поселка в Харьковской области

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
спецоперация Украина Харьковская область поселок Минобороны боевые действия
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