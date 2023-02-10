Минобороны заявило о взятии поселка в Харьковской области
Российские военные взяли под полный контроль поселок городского типа Двуречное в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Поселок является административным центром Двуречанского района области, он расположен примерно в 100 км к востоку от Харькова и чуть более чем в 30 км к северо-западу от российской границы.
Оборонное ведомство отмечает, что российские войска на купянском направлении нанесли удары по украинским позициям с вертолетов и с помощью артиллерии. Удары наносились в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Гряниковка и Берестовое в Харьковской области.
«Потери противника на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — говорится в сообщении.
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли за сутки удары по 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах, уничтожив также нескольких складов с боеприпасами, в том числе два в районе Угледара.
В Запорожской области у населенного пункта Терновка самолеты истребительной авиации сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО за сутки, согласно заявлению Минобороны, уничтожили в ДНР, ЛНР и Запорожской области 12 украинских беспилотников и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Накануне российское Минобороны сообщило об уничтожении в районе Херсона Су-25 воздушных сил Украины и МиГ-29 в районе Новопавловки в Донецкой народной республике.