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Путин назвал число россиян, подписавших контракты с армией

Путин: 300 тыс. человек подписали контракты с армией с начала года
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Военная операция на Украине
Контракты с Минобороны подписали 300 тыс. человек, сказал Путин, уточняя свои прошлые данные о 270 тыс. добровольцев. По его словам, они делают это из патриотических соображений, а не потому, что государство платит за службу
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С российскими Вооруженными силами подписали контракты 300 тыс. человек, сообщил президент Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации [в количестве] 270 тыс., но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано», — сказал он.

Данные о 270 тыс. контрактников Путин привел 12 сентября на Восточном экономическом форуме, говоря о периоде за последние 6–7 месяцев. Он также напомнил, что в ходе частичной мобилизации, начавшейся год назад, призвали 300 тыс. человек. По словам главы государства, ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт.

Путин отметил, что добровольцы руководствуются «самыми высокими патриотическими соображениями», а не материальными. «Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше — гораздо выше — чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет», — считает глава государства.

В этой связи Путин опроверг данные о том, что Россия просила прислать для участия в спецоперации добровольцев из Северной Кореи. Это «чушь», сказал президент.

При заключении контракта на срок не менее года единоразово выплачивают 195 тыс. руб., к этому добавляются выплаты от регионов, размер которых различен (например, в Москве ежемесячно положено 50 тыс. руб.).

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Для участников спецоперации размер ежемесячного денежного довольствия начинается от 204 тыс. руб. (столько получают рядовые). Также предусмотрены дополнительные выплаты: 8 тыс. руб. — за каждый день участия в активных наступательных действиях; 50 тыс. руб. — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов; от 50 тыс. руб. — за захват или уничтожение украинской военной техники или вооружений.

Также установлены выплаты в случае ранений (например, при увольнении со службы в связи с военной травмой положено более 3 млн руб.) или гибели военнослужащих (в сумме они составляют свыше 12 млн).

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года