ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского

По данным ФСБ, убийство военкора организовали украинские спецслужбы. Непосредственно преступление спланировал гражданин Украины Юрий Денисов

Юрий Денисов (Фото: ФСБ РФ)

Организаторами убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в петербургском кафе являются спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство.

«Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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В службе уточнили, что Денисов действовал по заданию спецслужб Украины и прибыл в Москву из Киева через территорию Латвии в феврале. Для того чтобы собрать сведения об образе жизни Фомина, Денисов приобрел автомобиль, а после теракта 3 апреля вылетел из России в Турцию через Армению.

В сообщении говорится, что исполнитель убийства Дарья Трепова была сторонницей «идеологии Навального». Ее участие в теракте, считают в ФСБ, стало результатом деятельности руководителей организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и НКО-иноагентом, ликвидирована по решению суда) Леонида Волкова (признан иноагентом) и Ивана Жданова (признан иноагентом), которые «после начала специальной военной операции неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России, с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами». Жданов и Волков объявлены в розыск по возбужденным против них уголовным делам.

Трепова, отмечают в ФСБ, была зарегистрирована в проекте ФБК «Умное голосование».

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера, который он проводил в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и подарила военкору статуэтку. Ее этапировали в Москву. 4 апреля Басманный суд на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня.



Татарский освещал военную операцию на Украине. Его телеграм-канал насчитывал более 500 тыс. подписчиков.