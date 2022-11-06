В шлюз дамбы Каховской ГЭС попала ракета HIMARS
Украинская сторона обстреляла дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пять ракет сбиты системами ПВО, одна из ракет попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.
Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.
Власти регулярно заявляют об обстрелах гидроэлектростанции. В последний раз это произошло 24 октября, тогда в ГЭС попали три ракеты из 19, запущенных из РСЗО HIMARS и «Ольха».
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, цель украинских сил — поразить шлюзы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территорию области. «Залповый выброс воды из Каховского водохранилища» в случае разрушения шлюзовых камер «может привести к подтоплению большого количества жилых домов», в том числе и в Херсоне, отмечал он.
Власти 19 октября начали сброс воды на Каховской ГЭС, опасаясь подрыва и подтоплений. Жителей Херсона и ряда других населенных пунктов, а также органы власти начали эвакуировать с правого на левый берег Днепра. В администрации области полагают, что Украина «уже в ближайшее время» начнет наступление на Херсон. В тот же день в регионе ввели военное положение.