В шлюз дамбы Каховской ГЭС попала ракета HIMARS

В результате попадания снаряда есть разрушения

Украинская сторона обстреляла дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пять ракет сбиты системами ПВО, одна из ракет попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.

Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.