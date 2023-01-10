Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению»

Бои в Соледаре идут только в западной части города, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, город «очень близок к освобождению», хотя украинские военные еще пытаются сопротивляться

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Бои в городе Соледар сместились в «западную часть города», а сам город «близок к освобождению». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару, потому что сейчас там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», — сказал он.

По его словам, «это по сути единственное направление, через которое противник еще может отступать». По его словам, если судить по приказам, которые отдают ВСУ, и действиям, которые они предпринимают, «противник еще сопротивляется», но «подразделения — в частности, Вагнера — они прямо идут вперед».

Пушилин также добавил, что после взятия Соледара откроются «очень благоприятные перспективы» для взятия Артемовска и Северска, где также «достаточно серьезные» укрепления украинской армии. «После освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, краматорского направления», — сказал Пушилин.

Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка. Артёмовск (в 2016 году Верховная рада Украины переименовала город в Бахмут) также находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка и примерно в 10 км южнее Соледара. В районе Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои: в начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении в этом районе и взятии под контроль нескольких населенных пунктов — в том числе Андреевки, Перше Травня (украинское название Озаряновка), Белогоровки и Курдюмовки, Павловки и Опытного. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что вооруженные силы взяли под контроль и село Бахмутское (расположено к юго-востоку от Соледара на расстоянии примерно 5 км и в 10 км к северо-востоку от города Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 9 января, что российские войска после перегруппировки начали штурм Соледара. По ее словам, в штурме задействовано большое количество штурмовых групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев» и массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин говорил 6 января, что бойцы подразделения «близки к взятию Соледара».