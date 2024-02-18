В Полтавской области и Харькове прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Полтавской области и в Харькове

В Полтавской области Украины произошел взрыв, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей. В регионе объявили воздушную тревогу.

Издание «Зеркало недели» также пишет о том, что в Харькове были слышны взрывы. Спустя полтора часа в Харьковской области снова послышались взрывы, сообщило «Зеркало недели» и «Общественное».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 16 февраля в Харьковской и Полтавской области также прогремели взрывы. По данным «Общественного», громкие звуки были в Миргородском районе Полтавской области. Во время сообщений о взрывах в регионах была объявлена воздушная тревога.