В Полтавской области и Харькове прозвучали взрывы
В Полтавской области Украины произошел взрыв, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей. В регионе объявили воздушную тревогу.
Издание «Зеркало недели» также пишет о том, что в Харькове были слышны взрывы. Спустя полтора часа в Харьковской области снова послышались взрывы, сообщило «Зеркало недели» и «Общественное».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 16 февраля в Харьковской и Полтавской области также прогремели взрывы. По данным «Общественного», громкие звуки были в Миргородском районе Полтавской области. Во время сообщений о взрывах в регионах была объявлена воздушная тревога.
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