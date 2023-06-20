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Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ
Также военное ведомство отчиталась о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям и об уничтожении около 650 украинских военнослужащих
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

За последние сутки российские военные нанесли удары по восьми складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой народной республики, группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области», — сказано в сообщении.

Также военное ведомство отчиталось о потерях ВСУ по направлениям:

  • общие потери на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777;
  • на донецком направлении в ходе боев убиты до 220 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777;
  • на купянском направлении пресечена деятельность трехмукраинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уничтожено до 40 украинских военнослужащих;
  • на краснолиманском направлении потери Украины составили до 100 военнослужащих, уничтожены боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, три боевые бронированные машины;
  • на херсонском направлении погибли до 25 украинских военнослужащих, уничтожены артиллерийская система М777, а также гаубица Д-30;
  • на ореховском тактическом направлении уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин;
  • на положском тактическом направлении пресечена деятельность украинской ДРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 июня, что ВСУ ведут контрнаступление против российских войск. Позже он отметил, что войска в ходе операций встречают очень серьезное сопротивление.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин различных классов, все они были завезены «извне». До этого Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley. Как указывал Путин, западная техника «прекрасно горит», а потери ВСУ «приближаются к катастрофическим».

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Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов с боеприпасами ВСУ

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
склад боеприпасов ВСУ Военная операция на Украине Минобороны наступление
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