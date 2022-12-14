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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
Взрывы слышны в одном из центральных районов Киева — Шевченковском, сообщил мэр города Кличко. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО. Тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

В Шевченковском районе Киева слышны взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал он.

Позже Кличко сообщил, что над столицей Украины сбили десять беспилотников.

Шевченковский район находится в центре Киева. В нем расположен в том числе Майдан независимости.

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, жителей просят находиться в укрытиях, сообщил ранее глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем телеграм-канале. В области объявлена воздушная тревога, добавляет военная администрация региона в телеграм-канале.

Сигналы тревоги также звучат в соседних Винницкой и Житомирской областях, сообщают местные администрации.

Украина и ее столица Киев столкнулись с длительными отключениями электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны, которые российское Минобороны наносит с 10 октября. Это произошло спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Минобороны заявляло, что целями ударов стали объекты систем военного управления, связи и энергетики.

В Кремле уточняли, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Удары по самой столице и гражданским объектам не наносятся, ранее подчеркивало ведомство.

В конце ноября Кличко предупредил, что при «худшем сценарии» часть киевлян могут уехать из города, однако о полной эвакуации речи не идет. «Полной эвакуации не будет. Может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы», — сказал Кличко.

9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что страна всю ближайшую зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. В разговоре с президентом США Джо Байденом он также отметил необходимость формирования эффективной воздушной обороны и призвал нарастить поставки ПВО.

США и Евросоюз помимо военной помощи выделили Украине средства на восстановление энергетики и поставляют необходимое оборудование.

Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергоинфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий ЛЭП, ведущих к Курской АЭС. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — сказал он 8 декабря на пресс-конференции в Бишкеке.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
взрывы ПВО Киев Воздушная тревога Киевская область Виталий Кличко Военная операция на Украине
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