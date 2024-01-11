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Военная операция на Украине ,  
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Над насосной станцией в Калуге взорвался беспилотник

Губернатор Шапша: над насосной станцией в Калуге взорвался беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги взорвался беспилотник, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

Минобороны России отчиталось в своем телеграм-канале, что средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Калужской, Ростовской и Тульской областей.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине. В последний раз украинские дроны пытались нанести удар по Калужской области 22 декабря 2023 года. Тогда Минобороны сообщило о перехвате четырех беспилотников.

В середине сентября 2023 года после применения средств ПВО беспилотник упал на территории Мосальского района Калужской области, писал Шапша. По его словам, дрон нашли в безлюдной местности. О пострадавших и разрушениях губернатор не сообщал. 

Теги
Калуга Владислав Шапша Минобороны беспилотники дроны
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