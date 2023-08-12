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Минобороны сообщило о групповом ударе по аэродрому на западе Украины

Минобороны: российские войска нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковской области
Аэродром Коломыя
Аэродром Коломыя (Фото: antikrot / wikimapia.org)

Российские военные 11 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области Украины, говорится в сообщении Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

О ракетном ударе около аэродрома в районе города Коломыя накануне днем сообщали ВМС Украины.

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