Политика ,
0
Минобороны сообщило о групповом ударе по аэродрому на западе Украины
Минобороны: российские войска нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковской области
Аэродром Коломыя
Российские военные 11 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области Украины, говорится в сообщении Минобороны.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
О ракетном ударе около аэродрома в районе города Коломыя накануне днем сообщали ВМС Украины.
Материал дополняется