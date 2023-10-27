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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ завела дело после покушения на Олега Царева

ФСБ завела уголовное дело после покушения на Царева в Ялте
Сюжет
Военная операция на Украине
Царев находится в реанимации без сознания, в него дважды стреляли на территории санатория в Ялте
Олег Царёв
Олег Царёв (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

ФСБ завела дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева в Ялте.

«По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», — говорится в сообщении. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Следственный комитет, в свою очередь, сообщил, что его председатель Александр Бастрыкин также поручил следственному управлению по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело после покушения на Царева.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В его телеграм-канале появилось сообщение, что в него дважды стреляли на территории санатория, где он проживает. В результате Царева увезли в больницу «без сознания, с большой кровопотерей». Shot писал, что речь идет о санатории им. Кирова в Ялте. По данным СПАРК, Царев является гендиректором и совладельцем этого учреждения.

Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов и замглавы фракции Партии регионов. В 2014 году баллотировался на досрочных выборах президента, но снял кандидатуру. В том же году он поддержал Донбасс, в июле занял должность спикера Новороссии (проекта объединения ЛНР и ДНР).

На Украине он был объявлен в розыск. В мае 2022-го политика заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к изменению границ в нарушение украинской конституции, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.

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Олег Царев покушение Крым Ялта
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