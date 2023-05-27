Минобороны: посадивший Су-25 после атаки из ПЗРК летчик представлен к ордену Мужества

Минобороны сообщило об атаке на Су-25 и ордене для летчика

Летчик сумел стабилизировать самолет и сесть на ближайшем аэродроме при возвращении после «успешного выполнения боевой задачи»

Штурмовик Су-25 (Фото: РИА Новости)

Штурмовик Су-25 был атакован из ПЗРК 23 мая «при возвращении после успешного выполнения боевой задачи», сообщило Минобороны России. Летчик смог стабилизировать самолет и сесть на ближайшем аэродроме (где именно, ведомство не указывает). Он представлен к ордену Мужества.

22 мая Минобороны рассказало, что экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа выполнили боевые задачи на Украине. Пилоты приблизились к линии соприкосновения и нанесли ракетные удары по легкобронированной технике и военным ВСУ. После этого летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Также к боевым государственным наградам были представлены военнослужащие Черноморского флота, которые отбили атаку беспилотников на разведывательный корабль «Иван Хурс» в районе пролива Босфор. Ордена «За морские заслуги» и медали Ушакова получили старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров и старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Три морских беспилотника ВСУ атаковали корабль рано утром 24 мая. 26 мая судно вернулось в Севастополь.

«Иван Хурс» находился в акватории Черного моря с апреля. Экипаж обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также следил за обстановкой в юго-западной части Черного моря, чтобы обеспечить безопасность судоходства в рамках зерновой сделки.