Кличко сообщил о перебоях с теплоснабжением в Киеве

Виды Киева (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киеве после обстрелов наблюдаются перебои с теплоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Объект энергетической инфраструктуры города получил повреждения. Все службы работают над устранением последствий. По словам Кличко, без тепла остались 40% потребителей в столице.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования трех теплоэлектростанций. Как минимум в семи регионах и в Киеве из-за ракетных ударов начались отключения электроэнергии.

Кличко писал о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы. По его словам, пострадали два человека, их госпитализировали. В телеграм-канале киевской городской военной администрации сообщили о попадании в объект инфраструктуры в Голосеевском районе.

Позже Минобороны России сообщило о массированном «ударе возмездия» по военным и энергетическим объектам Украины. Военные применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В ведомстве назвали удар ответом на нападение диверсантов в Брянской области. Власти этого региона заявили о проникновении в села Любечане и Сушаны диверсионно-разведывательной группы из Украины 2 марта. Члены ДРГ обстреляли автомобиль, погибли два человека, был ранен ребенок. Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение как теракт. В Киеве сообщения о диверсантах назвали провокацией.