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Военная операция на Украине ,  
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В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками

Замглавы Минобороны Евкуров поручил создать группы для борьбы с западными танками Украины
Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

В России создали специальные подразделения для борьбы с поставленными Украине западными танками, соответствующий приказ отдал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал начальник Центра боевой подготовки российских вооруженных сил Евгений Арифулин.

«В соответствии с его (Евкурова. — РБК) указаниями начальник Главного управления боевой подготовки [вооруженных сил] генерал-полковник [Иван] Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», — сказал он.

С начала российской спецоперации о поставках Киеву танков западного производства объявили многие страны НАТО. Согласно данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), где подсчитывается поставленное и обещанное Украине тяжелое вооружение, за год с начала спецоперации западные страны обещали поставить Киеву 730 танков. Из них 300 поставила Польша, еще 40 — Чехия и 28 — Словения. О планах отправить Киеву танки объявляли и другие страны, в том числе Германия, США, Великобритания.

На Украину должны поступить американские танки Abrams, британские Challenger 2 и немецкие танки Leopard. Украинские военнослужащие, которые будут управлять ими, проходят обучение на Западе.

Киев намерен использовать танки для контрнаступления. Однако уже поступивших машин для него недостаточно, отмечал в начале апреля замглавы украинского МИДа Андрей Мельник.

Кремль негативно воспринял данные о поставках Украине западных танков. Эти машины могут «затянуть ситуацию» в зоне спецоперации, но не изменить ее, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков о Challenger 2. Танки «горят и будут гореть», пообещал он.

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В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками
В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками

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танки поставки оружия Юнус-Бек Евкуров Минобороны
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