В Киеве раздались взрывы

Мэр Кличко: в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве работают системы ПВО. Мэр объявил о падении обломков в двух районах города. ПВО также сработали в Винницкой и Хмельницкой областях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, экстренные службы направились на место происшествия, написал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Дарницком районе упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе, они также упали в некоторых других местах района, а также в Деснянском районе. Мэр попросил киевлян оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Местная администрация сообщила о работе ПВО.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. О работе ПВО также рассказали в администрации Винницкой области, корреспонденты «Суспiльне Новини» сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал внимательно относиться к сиренам воздушных тревог и не снимать работу ПВО.

Российские военные с прошлой осени наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту, к которому Киев свою причастность отрицает. Западные государства осудили удары Москвы по энергетическим объектам, из-за которых в украинских городах осенью и зимой пропадали свет и отопление.



