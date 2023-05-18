В Киеве раздались взрывы
В Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, экстренные службы направились на место происшествия, написал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, в Дарницком районе упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе, они также упали в некоторых других местах района, а также в Деснянском районе. Мэр попросил киевлян оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Местная администрация сообщила о работе ПВО.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. О работе ПВО также рассказали в администрации Винницкой области, корреспонденты «Суспiльне Новини» сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал внимательно относиться к сиренам воздушных тревог и не снимать работу ПВО.
Российские военные с прошлой осени наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту, к которому Киев свою причастность отрицает. Западные государства осудили удары Москвы по энергетическим объектам, из-за которых в украинских городах осенью и зимой пропадали свет и отопление.