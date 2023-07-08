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Британия и Канада выступили против применения кассетных бомб на Украине

Британия и Канада выступили против применения кассетных боеприпасов на Украине
Власти Великобритании и Канады выступили против применения кассетных снарядов на Украине после решения Вашингтона передать их Киеву. Обе страны подписали запрещающую эти боеприпасы конвенцию. Россия, Украина и США ее не подписали
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не одобряет применение кассетных боеприпасов, передает Sky News. Он отметил, что Британия является участницей конвенции, запрещающей применение таких снарядов.

Сунак добавил, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Киеву, и напомнил о поставках Британией тяжелых танков и дальнобойного оружия.

Канада также выступила против применения кассетных бомб. «Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и полны решимости положить конец воздействию кассетных боеприпасов на гражданское население, особенно на детей», — говорится в заявлении канадского правительства, направленном CTV News.

Оттава тоже входит в число государств — участников конвенции о кассетных боеприпасах. Всего их более сотни. Как сказал возглавлявший канадскую делегацию во время обсуждения этого соглашения Эрл Теркотт, правительство имеет юридические обязательства перед конвенцией, чтобы выразить неодобрение.

Обе страны не стали напрямую осуждать решение США передать кассетные боеприпасы Украине, о котором было объявлено накануне. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что это временная мера, принятая до наращивания производства обычных артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что Вашингтон признает риски для мирного населения от использования таких снарядов. Салливан подчеркнул, что США получили гарантии от Украины, что она будет использовать кассетные боеприпасы «с осторожностью». Раскрыть объем поставок он отказался.

Министр обороны Украины Алексей Резников позже пообещал, что Киев не будет использовать снаряды в городских районах и на «официально признанной территории России», добавив, что применяться они будут только для «деоккупации». Он уточнил, что Киев будет вести учет и отчитываться об использовании кассетных боеприпасов, а территории, где это произойдет, позже станут приоритетными для разминирования.

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Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу Киеву не поддержали Германия и Австрия. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила о прошлогоднем заявлении Белого дома, назвавшего использование кассетных боеприпасов «военным преступлением». Москва ранее неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны Запада.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания Риши Сунак Канада кассетные боеприпасы
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