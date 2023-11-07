Минобороны отчиталось о сбитых украинских Су-27 и МиГ-29

Минобороны: ПВО сбили два украинских самолета в Харьковской области и ДНР

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные средствами ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе села Бригадировка Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Еще один самолет — МиГ-29 — был сбит в районе поселка Роскошное Донецкой народной республики, добавили в ведомстве. Также российские военные перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Утром 7 ноября Минобороны докладывало о пресечении попытки атаки 17 беспилотников самолетного типа, девять из них были уничтожены, остальные восемь перехвачены над Черным морем и Крымом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке в Нахимовском районе на севере города, после чего начался небольшой пожар. Позже он рассказал, что один из местных жителей Орловки пострадал, мужчина получил перелом.