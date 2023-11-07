 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о сбитых украинских Су-27 и МиГ-29

Минобороны: ПВО сбили два украинских самолета в Харьковской области и ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные средствами ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе села Бригадировка Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Еще один самолет — МиГ-29 — был сбит в районе поселка Роскошное Донецкой народной республики, добавили в ведомстве. Также российские военные перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Утром 7 ноября Минобороны докладывало о пресечении попытки атаки 17 беспилотников самолетного типа, девять из них были уничтожены, остальные восемь перехвачены над Черным морем и Крымом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке в Нахимовском районе на севере города, после чего начался небольшой пожар. Позже он рассказал, что один из местных жителей Орловки пострадал, мужчина получил перелом.

Теги
Минобороны Су-27 МиГ-29 самолет ВСУ Харьковская область ДНР
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтожении мест хранения морских дронов ВСУ
Политика
Минобороны заявило о пяти попытках ВСУ пересечь Днепр
Политика
ВСУ сообщили об ударе по инфраструктурному объекту в Одесской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Нужно ли маркировать взаимные ссылки в Telegram Pro, 15:58
Перспективы винодельческой отрасли в России РБК Отрасли, 15:55
Что стимулирует винодельческую отрасль РБК Отрасли, 15:54
АКРА присвоила первый на российском рынке рейтинг цифровым активам Инвестиции, 15:53
Финляндия арестовала имущество попавшего под санкции советника главы ОАК Политика, 15:50
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 15:48
В Малом театре сообщили об инсульте у Юрия Соломина Общество, 15:45
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В SEC сообщили о трудностях с поиском экспертов по криптовалютам Крипто, 15:37
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:36
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми Политика, 15:36
Госдума приняла поправки о параметрах ИИС-3 в первом чтении Инвестиции, 15:35
Госдума отклонила проект об обязанности объяснять повышение платы за ЖКХ Недвижимость, 15:34
Как законно внедрить грейдинговую систему оплаты труда Pro, 15:34
Карпин объяснил невызов Захаряна и Миранчука на матч с Кубой Спорт, 15:32