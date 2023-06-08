Шойгу сообщил о попытке прорыва украинской армии в Запорожье

В попытке прорыва приняли участие до 1,5 тыс. украинских военнослужащих. На всех направлениях противник понес потери и отошел

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Сегодня ночью на Запорожском направлении силы ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны силами до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — заявил министр обороны, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

На всех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

Ранее Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к президенту Владимиру Зеленскому, сообщили, что украинское контрнаступление началось. Украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны, отмечает WP. Идет активная фаза контрнаступления, сообщили собеседники ABC.

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