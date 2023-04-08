Кадыров сообщил о ликвидации крупной группы бойцов ВСУ

Спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса ликвидировали крупную группу бойцов Вооруженных сил Украины между населенными пунктами Кременная и Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, часть группы украинских военных попала в плен. Кадыров опубликовал видео, на котором мужчина, представившийся военнослужащим национальной гвардии Украины, рассказывает, как он оказался на передовой и столкнулся с российской армией

Утром Кадыров высказался о возможном контрнаступлении Украины. По его мнению, такая операция «будет на руку» Вооруженным силам России. «Ну, и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

О вероятном наступлении армии Украины в ближайшие недели 7 апреля говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. 5 апреля агентство Reuters сообщало, что Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы.

В начале марта о контрнаступлении говорил и глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его оценке, оно должно было начаться через два месяца. В планы военных, по его словам, входит «измотать» российских военных в Артемовске (Бахмуте), а затем сосредоточиться в другом месте.