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Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Губернатор Никитин: Прилепина вывели из медикаментозного сна, его состояние стабильное
Прилепина ввели в медикаментозный сон накануне вечером после операции по фиксации переломов, которую он перенес после ранения при подрыве его машины. Нижегородский губернатор сообщил, что состояние писателя стабильное

Писатель Захар Прилепин выведен из комы, он в сознании, состояние стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал он в Telegram, добавив, что «все хорошо».

Писателя ввели в состояние медикаментозного сна для восстановления после операции по фиксации переломов. Прилепина прооперировали после того, как он получил ранение при подрыве его автомобиля Audi Q7 в Нижегородской области утром 6 мая. Никитин рассказывал, что Прилепин получил «незначительные переломы». По данным источника РБК, близкого к ведомству, у Прилепина ранены ноги. Собеседник «РИА Новости» сообщал, что он получил переломы и сотрясение мозга.

Водитель Прилепина погиб. Телеграм-каналы, в том числе Mash, писал, что это 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин; он был внесен был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Днем 6 мая Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несколько часов спустя МВД сообщило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины. Им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. На записи, которую опубликовал СК, Пермяков утверждал, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году. Перед тем, как сознаться, задержанный заявил полицейским, что «на пруду данной местности ловил куропаток», сообщили в МВД.

МИД России возложил ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к произошедшему.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Захар Прилепин Глеб Никитин Нижегородская область покушение
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