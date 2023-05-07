Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
Писатель Захар Прилепин выведен из комы, он в сознании, состояние стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,
«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал он в Telegram, добавив, что «все хорошо».
Писателя ввели в состояние медикаментозного сна для восстановления после операции по фиксации переломов. Прилепина прооперировали после того, как он получил ранение при подрыве его автомобиля Audi Q7 в Нижегородской области утром 6 мая. Никитин рассказывал, что Прилепин получил «незначительные переломы». По данным источника РБК, близкого к ведомству, у Прилепина ранены ноги. Собеседник «РИА Новости» сообщал, что он получил переломы и сотрясение мозга.
Водитель Прилепина погиб. Телеграм-каналы, в том числе Mash, писал, что это 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин; он был внесен был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Днем 6 мая Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несколько часов спустя МВД сообщило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины. Им оказался уроженец Украины Александр Пермяков. На записи, которую опубликовал СК, Пермяков утверждал, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году. Перед тем, как сознаться, задержанный заявил полицейским, что «на пруду данной местности ловил куропаток», сообщили в МВД.
МИД России возложил ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к произошедшему.