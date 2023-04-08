Над Феодосией сбили украинскую ракету

Феодосия находится на восточном побережье полуострова, системы ПВО сбили ракету, выпущенную ВСУ, сообщил Аксенов. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Над городом Феодосия в восточной части Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины, заявил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. О работе ПВО в городе также сообщил его советник Олег Крючков.

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«Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — добавил Крючков.

Телеграм-канал Mash опубликовал два снимка поднимающегося над городом дыма, снятого с разных ракурсов. Канал утверждает, что на них изображены последствия падения ракеты.

Крымские власти с начала военной операции регулярно сообщают о работе ПВО. В конце марта в Симферопольском районе полуострова сбили беспилотник, обошлось без жертв и разрушений, тогда же атаке подвергся город Джанкой на севере республики. Глава джанкойской администрации Игорь Ивин рассказал, что в результате атаки беспилотника пострадал один человек, он получил осколочное ранение.