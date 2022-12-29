Залетевшая в Белоруссию украинская ракета была сбита ПВО

Ракета украинской системы С-300 была сбита белорусским ПВО в районе 10 часов утра, она упала в Брестской области недалеко от границы с Украиной. Военный комиссар области заявил, что поводов для беспокойства нет

Сегодня в районе 10 часов утра силами ПВО Белоруссии была поражена воздушная цель, выпущенная с территории Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

«Обломки [воздушной цели] обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что подробные детали произошедшего будут сообщены в ближайшее время.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов отметил, что «волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Ранее о том, что на территорию Белоруссии залетела украинская ракета С-300, сообщал близкий к президенту страны Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». По информации канала, руководством рассматривались две основные версии произошедшего: ракета полетела не в ту сторону и случайно попала на территорию Белоруссии, где была сбита белорусскими силами ПВО.

Это не первый случай падения ракеты на приграничную с Украиной территорию стран, не участвующих в конфликте. 15 ноября на польскую деревню Пшеводув, находящуюся рядом с украинской границей, упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши. Президент Польши Анджей Дуда назвал ее падение несчастным случаем. Минобороны России заявило, что не наносило ударов близ польско-украинской границы.

5 декабря пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны на севере страны. В результате инцидента никто не пострадал.