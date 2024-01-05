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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об эвакуации более 100 человек после ракетной атаки

Развожаев: после ракетной атаки на Севастополь эвакуируют свыше 100 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Развожаев сообщал об атаке Севастополя большим числом воздушных целей накануне днем. Рогов также заявил о работе ПВО над городом в ночь на 5 января. Губернатор региона уточнил, что после атак эвакуации подлежат более 100 человек

После ракетной атаки на Севастополь в городе и близлежащем селе эвакуации подлежат более 100 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания оперштаба.

«По ситуации на ул. Глухова — 3 человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения. В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания Пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром», — написал он.

Вместе с этим Развожаев опроверг информацию о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте, однако подтвердил падение ракеты в районе частного сектора за СевГУ. «Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения», — добавил губернатор.

О работе ПВО в Крыму и Севастополе в 23:43 (мск) сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал крымчан в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним.

Развожаев сообщал об атаке Севастополя большим числом воздушных целей накануне днем. В ходе отражения атаки в разных частях Севастополя падали «осколки от воздушных целей», один человек получил ранения, уточнял губернатор.

Развожаев сообщил об атаке Севастополя большим числом воздушных целей
Политика
Севастополь

С начала российской военной операции Севастополь, как и другие города Крыма, неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. В частности, 15 декабря над полуостровом уничтожили 26 дронов, отчитывалось Минобороны. 3 января Развожаев сообщал о сбитии над морем ракеты.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Севастополь эвакуация Крым Минобороны Военная операция на Украине
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