Пушилин сообщил о «зачистке» территории завода в Артемовске

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Российские военные практически полностью освободили промышленную зону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Что касается самого города [Артемовска], то здесь важным было сейчас на самом заводе [АЗОМ] зачистить промзону, практически об этом уже можно говорить, там ребята, скажем так, добивают боевиков, но то одиночные группы», — сказал Пушилин.

По его словам, сейчас украинские военные переместились на ранее подготовленные территории, которые расположены за заводом АЗОМ. Пушилин добавил, что на этом направлении работают бойцы ЧВК «Вагнер», которые «создали невыносимые условия» для того, чтобы украинские военные не могли «подвезти резервы и вывезти раненых».

Активные бои в Артемовске продолжаются несколько месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от Артемовска села Парасковиевка. 15 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные взяли село Зализнянское к северо-западу от города (ДНР).

23 марта Евгений Пригожин говорил, что вокруг Артемовска сосредоточена группировка из более чем 80 тыс. украинских военных. По его словам, она находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре.

В тот же день командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские военные могут «совсем скоро воспользоваться возможностью» и перейти к активному наступлению в Артемовске.