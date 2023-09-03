Зеленский предложил сменить министра обороны

Резников возглавляет Минобороны с 2021-го. Его возможную отставку обсуждают с февраля — из-за скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам. На его место Зеленский предложил назначить главу Фонда госимущества

Алексей Резников (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников должен покинуть свой пост, ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», заявил президент Владимир Зеленский.

«Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — сказал он.

Рустем Умеров родился семье депортированных крымских татар в 1982 году в Самарканде (Узбекская ССР). После репатриации он окончил крымскую гимназию, получив стипендию по американской программе «обмена будущих лидеров» (FLEX). Диплом бакалавра по специальности «экономика» и магистра по специальности «финансы» получил в Национальной академии управления (Украина). В начале 2000-х занимался юридической практикой, в 2013 году вместе с братом основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation. В 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии «Голос», с 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины (реализует госполитику в сферах приватизации, аренды, использовании и отчуждении государственного имущества, управлении объектами государственной собственности). Он также был советником Мустафы Джемилева — главы «Меджлиса крымско-татарстого народа» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) и входил в делегацию Украины по переговорам с Россией весной прошлого года.

О том, что место Резникова может занять Умеров, ранее сообщало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники и депутат Верховной рады Ярослав Железняк: по его словам, Резников, вероятно, займет должность посла Украины в Великобритании.

Согласно Конституции Украины, кандидатуру министра обороны вносит президент, для назначения или увольнения его необходимо большинство голосов в парламенте (в Верховной ране 450 мест).

Резников возглавляет Минобороны Украины с 2021 года. Его возможную отставку на Украине обсуждают с февраля 2023 года; эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Тогда глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил, что Резников может перейти на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а новым министром обороны станет нынешний руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. В итоге перестановки не состоялись: по словам Резникова, остаться на своей должности его попросил сам Зеленский.

Позднее, в начале августа, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Резников может быть назначен послом Украины в Великобритании. «Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения ко всем этим процедурам, поэтому где он взял эту информацию — мне неизвестно. Поэтому это сложно комментировать», — сказал в ответ Резников.

Министр добавил, что может уволиться и по собственному желанию, если «уже не будет сил и чувства юмора смеяться» над людьми, желающими его отставки. В этом случае ему нужно будет написать заявление на имя главы государства, а тот представит вопрос на рассмотрение в парламент.