Минобороны сообщило об ударах по складам западного оружия в Тернополе
Российские военные атаковали украинские военные объекты в районе поселка Петропавловка в Днепропетровской области, а также Тернополя, сообщило Минобороны.
Ведомство заявило, что удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования был нанесен по местам дислокации подразделений ВСУ и хранения западных боеприпасов, вооружения и военной техники. Там добавили, что «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».
Власти Тернопольской области несколько раз за ночь сообщали о взрывах. Глава местной администрации Владимир Труш заявил о повреждении складских помещений, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям. По его словам, пострадали два человека.
Помимо этого, взрывы были слышны в Харькове, в Киеве и Киевской области работала система ПВО. В Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях были повреждены объекты инфраструктуры.
В предыдущую ночь под удар попал объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области. Как сообщал портал «Военное обозрение», ракетный удар был нанесен по территории завода «Катион», на котором производилась промышленная электроника. На этом предприятии также находился склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.