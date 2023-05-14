Минобороны заявило об ударах по военным объектам в районе Тернополя и Петропавловки

Минобороны сообщило об ударах по складам западного оружия в Тернополе

В ночь на 14 мая власти Тернопольской области несколько раз сообщали о взрывах. Минобороны России заявило, что нанесло удары по местам дислокации ВСУ и хранения западного оружия в Тернополе и Днепропетровской области

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Ternopol region / Reuters

Российские военные атаковали украинские военные объекты в районе поселка Петропавловка в Днепропетровской области, а также Тернополя, сообщило Минобороны.

Ведомство заявило, что удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования был нанесен по местам дислокации подразделений ВСУ и хранения западных боеприпасов, вооружения и военной техники. Там добавили, что «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».

Власти Тернопольской области несколько раз за ночь сообщали о взрывах. Глава местной администрации Владимир Труш заявил о повреждении складских помещений, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям. По его словам, пострадали два человека.

Помимо этого, взрывы были слышны в Харькове, в Киеве и Киевской области работала система ПВО. В Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях были повреждены объекты инфраструктуры.

В предыдущую ночь под удар попал объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области. Как сообщал портал «Военное обозрение», ракетный удар был нанесен по территории завода «Катион», на котором производилась промышленная электроника. На этом предприятии также находился склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.