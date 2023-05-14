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Минобороны сообщило об ударах по складам западного оружия в Тернополе

Минобороны заявило об ударах по военным объектам в районе Тернополя и Петропавловки
В ночь на 14 мая власти Тернопольской области несколько раз сообщали о взрывах. Минобороны России заявило, что нанесло удары по местам дислокации ВСУ и хранения западного оружия в Тернополе и Днепропетровской области
Фото: State Emergency Service of Ukraine in Ternopol region / Reuters
Фото: State Emergency Service of Ukraine in Ternopol region / Reuters

Российские военные атаковали украинские военные объекты в районе поселка Петропавловка в Днепропетровской области, а также Тернополя, сообщило Минобороны.

Ведомство заявило, что удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования был нанесен по местам дислокации подразделений ВСУ и хранения западных боеприпасов, вооружения и военной техники. Там добавили, что «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».

Власти Тернопольской области несколько раз за ночь сообщали о взрывах. Глава местной администрации Владимир Труш заявил о повреждении складских помещений, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям. По его словам, пострадали два человека.


Помимо этого, взрывы были слышны в Харькове, в Киеве и Киевской области работала система ПВО. В Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях были повреждены объекты инфраструктуры.

В предыдущую ночь под удар попал объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области. Как сообщал портал «Военное обозрение», ракетный удар был нанесен по территории завода «Катион», на котором производилась промышленная электроника. На этом предприятии также находился склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. 

Теги
Минобороны Тернополь Днепропетровская область
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