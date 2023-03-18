Прокурор МУС не увидел «повода для праздника» в ордере на арест Путина
Выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина вызывает «сожаление» — радоваться этому не стоит, заявил в интервью CNN главный прокурор МУС Карим Хан.
«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», — сказал он.
Хан подчеркнул, что МУС находится в начале своего расследования по возможным преступлениям на Украине и намерен «изучать и проанализировать все поступающие обвинения». В то же время, по его словам, суд не будет останавливаться только на выдаче ордеров, но рассчитывает «найти правду».
МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.
В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства детям-сиротам с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Действие указа распространяется на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных людей. Львова-Белова ранее неоднократно рассказывала о вывозе детей из зоны боевых действий на Украине.
В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно». Львова-Белова заявила, что таким образом международное сообщество оценило ее деятельность по вывозу детей из зоны боевых действий. Она добавила, что «продолжит работать».
МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе США, Китай, Турция и Индия. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.