Прокурор МУС не увидел «повода для праздника» в ордере на арест Путина

Главный прокурор МУС об ордере на арест Путина: это вызывает сожаление, но выбора не было

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что решение суда «вызывает сожаление». В Москве назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым» и «ничтожным»

Карим Ахмад Хан (Фото: Mykola Tys / EPA / ТАСС)

Выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина вызывает «сожаление» — радоваться этому не стоит, заявил в интервью CNN главный прокурор МУС Карим Хан.

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», — сказал он.

Хан подчеркнул, что МУС находится в начале своего расследования по возможным преступлениям на Украине и намерен «изучать и проанализировать все поступающие обвинения». В то же время, по его словам, суд не будет останавливаться только на выдаче ордеров, но рассчитывает «найти правду».

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства детям-сиротам с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Действие указа распространяется на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных людей. Львова-Белова ранее неоднократно рассказывала о вывозе детей из зоны боевых действий на Украине.

В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно». Львова-Белова заявила, что таким образом международное сообщество оценило ее деятельность по вывозу детей из зоны боевых действий. Она добавила, что «продолжит работать».