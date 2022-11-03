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ВСУ обстреляли ракетами HIMARS здание администрации Голой Пристани

Стремоусов: в результате обстрела ВСУ разрушено здание администрации Голой Пристани
Заместитель главы администрации Херсонской области при этом отметил, что ситуация стабильная, попытки прорывов ВСУ продолжаются

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Украинские военные обстреляли администрацию города Голая Пристань, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

«Сегодня ночью была обстреляна администрация Голой Пристани», — написал он. Здание полностью разрушено, пострадавших нет, уточнил Стремоусов.

Он также отметил, что ситуация в Херсоне стабильная, при этом попытки прорывов ВСУ продолжаются. «Рекомендую всем жителям Херсона, кто остался на правобережной части Херсонской области, перейти на левый берег [Днепра]», — добавил замглавы администрации региона.

Город Голая Пристань расположен в Скадовском районе Херсонской области, на юге от Херсона.

Украинские военные обстреляли здание администрации РСЗО HIMARS, эпицентром попадания стал кабинет главы администрации Голопристанского муниципального округа Геннадия Недялкова, погибших и пострадавших нет, уточняется в телеграм-канале администрации региона.

О попытках наступления украинских военных в Херсонской области неоднократно сообщали Минобороны и власти региона. Так, 29 октября Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Брускинское на николаево-криворожском направлении, однако в итоге были отброшены на исходные позиции.

Ранее Стремоусов говорил, что Украина стягивает к Херсонской области вооруженные силы, а Россия выстроила несколько линий эшелонированной обороны. 3 ноября он сказал, что не видит «массового, резкого наступления» и большого скопления украинских войск.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что ситуация на херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева. В украинском Минобороны объяснили замедление своего продвижения на юге погодными условиями.

С 19 октября в Херсонской области введено военное положение, жителей эвакуировали с правого берега Днепра на левый. Администрацию региона также перенесли на левый берег реки.

Теги
Херсонская область Кирилл Стремоусов Военная операция на Украине
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