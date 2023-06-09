Минобороны: военные нанесли групповой удар по складам ВСУ с оружием, включая дроны

Минобороны отчиталось о ночном ударе по складам ВСУ с дронами

Фото: РИА Новости

Российские военные ночью нанесли «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» по складам иностранных боеприпасов, оружия и военной техники ВСУ, в том числе беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

В результате ударов было нарушено снабжение украинских войск в районах боев.

В ночь на 9 июня на Украине вновь объявлялась воздушная тревога. ZN.ua и ТСН, в частности, сообщали о взрывах и работе ПВО в Житомирской, Ровненской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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