Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя

Российские военные полностью взяли Мариуполь под контроль после того, как украинские военнослужащие с завода «Азовсталь» сдались в плен. Украинские силы держали оборону города 86 дней

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Военная операция по «освобождению от украинских боевиков» территории Мариуполя и завода «Азовсталь» завершена, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (часть материалов организации признана в России экстремистской и запрещена), полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе. В том числе, 20 мая сдался 531 военный.

«Так называемый «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — заявило ведомство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с «Азовстали» эвакуировали практически всех людей — гражданских, медиков, тяжелораненых и раненых, передал УНИАН. «Мне кажется, что в ближайшее время даже, не на днях, а время завершится вывоз всех», — сказал он.

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По словам Зеленского, он договорился о разблокировке «Азовстали» с Турцией, Швейцарией, Израилем, с Францией из-за отношений их лидеров с Россией. «Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей», — отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что командование ВСУ разрешило украинским военным «выйти и сберечь свою жизнь», так как они имеют на это право.

Украинские военные держали оборону Мариуполя 86 дней. Большую часть времени они находились на заводе «Азовсталь», который занимает 11 кв. км и составляет примерно 1/15 города. Вместе с военными на заводе укрывались мирные жители.

Эвакуация гражданских и военных с «Азовстали» стала условием Украины для продолжения переговоров с Россией. Зеленский говорил, что если украинские военные в Мариуполе погибнут, то Киев прекратит переговорный процесс.

В начале мая Россия и Украина провели эвакуацию мирных жителей с завода на территорию ДНР, ЛНР и подконтрольные Киеву населенные пункты под контролем Международного Комитета Красного Креста и ООН.

16 мая с территории «Азовстали» начали эвакуировать и военных. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что тяжелораненых доставили в больницы в Новоазовске и Оленовке (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР).

Зеленский тогда подчеркнул, что «украинские герои нужны Украине живыми». Их рассчитывали обменять на российских военных. Возможным сценарием считался вывоз военных в Стамбул по Черному морю, который предлагала Турция.

Командование «Азова» оставалось на территории завода до последнего, однако 20 мая оттуда вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (Калина) и командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис).