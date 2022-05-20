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Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя

Российские военные полностью взяли Мариуполь под контроль после того, как украинские военнослужащие с завода «Азовсталь» сдались в плен. Украинские силы держали оборону города 86 дней
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Военная операция по «освобождению от украинских боевиков» территории Мариуполя и завода «Азовсталь» завершена, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (часть материалов организации признана в России экстремистской и запрещена), полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе. В том числе, 20 мая сдался 531 военный.

«Так называемый «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — заявило ведомство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с «Азовстали» эвакуировали практически всех людей — гражданских, медиков, тяжелораненых и раненых, передал УНИАН. «Мне кажется, что в ближайшее время даже, не на днях, а время завершится вывоз всех», — сказал он.

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По словам Зеленского, он договорился о разблокировке «Азовстали» с Турцией, Швейцарией, Израилем, с Францией из-за отношений их лидеров с Россией. «Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей», — отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что командование ВСУ разрешило украинским военным «выйти и сберечь свою жизнь», так как они имеют на это право.

На «Азовстали» сдался командир батальона «Азов»
Политика
Денис Прокопенко

Украинские военные держали оборону Мариуполя 86 дней. Большую часть времени они находились на заводе «Азовсталь», который занимает 11 кв. км и составляет примерно 1/15 города. Вместе с военными на заводе укрывались мирные жители.

Эвакуация гражданских и военных с «Азовстали» стала условием Украины для продолжения переговоров с Россией. Зеленский говорил, что если украинские военные в Мариуполе погибнут, то Киев прекратит переговорный процесс.

В начале мая Россия и Украина провели эвакуацию мирных жителей с завода на территорию ДНР, ЛНР и подконтрольные Киеву населенные пункты под контролем Международного Комитета Красного Креста и ООН.

Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

16 мая с территории «Азовстали» начали эвакуировать и военных. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что тяжелораненых доставили в больницы в Новоазовске и Оленовке (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР).

Зеленский тогда подчеркнул, что «украинские герои нужны Украине живыми». Их рассчитывали обменять на российских военных. Возможным сценарием считался вывоз военных в Стамбул по Черному морю, который предлагала Турция.

Командование «Азова» оставалось на территории завода до последнего, однако 20 мая оттуда вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (Калина) и командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис).

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