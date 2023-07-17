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Району в Черном море вернули режим «опасного» из-за сделки по зерну

МИД: после окончания зерновой сделки безопасный морской коридор в Черном море свернут
Сворачивание зерновой сделки означает, что морской гуманитарный коридор прекращает работу, а на северо-западе Черного моря восстанавливается режим временно опасного для судоходства района, заявил МИД России
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Окончание зерновой сделки означает, что в северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим «временно опасного района», сообщил МИД России.

Ведомство выступило с заявлением, основные положения которого сводятся к следующему.

  • В условиях «откровенного саботажа» пунктов стамбульских соглашений зерновая сделка «теряет смысл».
  • Российская сторона возражает против дальнейшего продления сделки и уведомила об этом Турцию, Украину и секретариат ООН.
  • Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря.
  • Морской гуманитарный коридор в Черном море сворачивается, восстанавливается режим временно опасного района, расформировывается СКЦ в Стамбуле.

При этом в МИДе отметили, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки только при получении конкретных результатов по выполнению предусмотренных ею обязательств перед российской стороной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности по вывозу зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие сегодня».

«Как сказал уже ранее президент России, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому их действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки. Незамедлительно», — сказал представитель Кремля.

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Затем Песков уточнил, что сделка не прекратилась, а «остановилась», и повторил, что Россия вернется к ней, как только будут выполнены требования Москвы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который последовательно заявлял о необходимости продлить соглашение, сказал, что это войдет в историю как пример важного дипломатического успеха и что лично планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о его будущем.

«Было отгружено более 33 млн т зерновых культур. Удалось предотвратить втягивание многих стран в продовольственный кризис. Я благодарю все заинтересованные стороны. Я считаю, что Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста», — сказал Эрдоган.

После очередного продления срок зерновой сделки истекает 17 июля, впервые она была заключена в прошлом июле.

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Зерновая сделка Турция Украина Черное море
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