В Одессе и Кривом Роге после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В настоящее время 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Одессе и Кривом Роге, сообщают украинские СМИ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Одессе и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и РБК-Украина.

В настоящее время в 12 регионах Украины, в том числе в Одесской и Кировоградской областях, объявлена воздушная тревога. Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Позже информацию о взрывах в Кривом Роге подтвердил глава главы Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он призвал жителей города ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.



В ночь на 14 июня в Одессе также была объявлена воздушная тревога, после чего в городе прогремели мощные взрывы, сообщали УНИАН и «Зеркало недели». По данным «РБК Украина», из-за ракетных ударов в городе загорелся один из бизнес-центров. Минобороны позже отчиталось о ночном ударе «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства».