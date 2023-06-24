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Пригожин развернул колонны «Вагнера» и объявил об уходе в тыловые лагеря

Пригожин заявил о развороте колон ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление, в котором говорится, что ЧВК «Вагнер» прекращают движение в сторону Москвы.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в тыловые лагеря согласно плану», — заявил Пригожин в аудиосообщении.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко соообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, в ходе которого была достигнута договоренность «с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Материал дополняется.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Александр Лукашенко
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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