Пригожин заявил о развороте колон ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря

Пригожин развернул колонны «Вагнера» и объявил об уходе в тыловые лагеря

Фото: Reuters

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление, в котором говорится, что ЧВК «Вагнер» прекращают движение в сторону Москвы.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в тыловые лагеря согласно плану», — заявил Пригожин в аудиосообщении.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко соообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, в ходе которого была достигнута договоренность «с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

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