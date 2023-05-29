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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области народные дружины перевели на круглосуточное дежурство

Курский губернатор Старовойт: народные дружины перешли на круглосуточное дежурство
В круглосуточном режиме дружинники в Курской области будут работать до особого распоряжения. Они патрулируют приграничные районы и охраняют объекты критической инфраструктуры
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Добровольные народные дружины, созданные в Курской области, перешли на круглосуточное дежурство до особого распоряжения, сообщил на оперативном совещании глава региона Роман Старовойт.

«У нас, по сути, с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование в приграничных районах», — сказал он.

Речь идет в том числе об охране объектов критически важной инженерной инфраструктуры. Так, в ночь с субботы на воскресенье контрольная группа добровольной народной дружины объехала все шесть приграничных районов и осмотрела объекты, и дружинники были на всех из них, сообщил губернатор.

«Эту работу будем продолжать. <...> Прошу четко <...> обеспечивать такое дежурство до особого распоряжения. Пока будем работать в круглосуточном режиме на постоянной основе», — заключил Старовойт.

О формировании народной дружины губернатор сообщил в декабре. Всего в нее планировалось набрать около 6 тыс. человек. Добровольцы должны вести патрулирование улиц и объектов инженерной инфраструктуры, а также обеспечивать пожарную безопасность в районах.

Как заявил Старовойт, все дружинники экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Еженедельно в области на полигонах Минобороны и Росгвардии проводятся стрельбы, дружинников также обучают инструктора ЧВК «Вагнер», говорил он.

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На днях губернатор также отреагировал на предложение коллеги из Белгородской области Вячеслава Гладкова. Тот заявил, что добровольцам из теробороны нужно предоставить вооружение и что власти ищут законный способ это сделать. С таким предложением Гладков выступил после нападения диверсантов на регион, которое произошло 22 мая. Старовойт отметил, что члены теробороны должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Роман Старовойт Курская область дружинники патрулирование Украина критическая инфраструктура дежурство

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