В Курской области народные дружины перевели на круглосуточное дежурство

В круглосуточном режиме дружинники в Курской области будут работать до особого распоряжения. Они патрулируют приграничные районы и охраняют объекты критической инфраструктуры

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Добровольные народные дружины, созданные в Курской области, перешли на круглосуточное дежурство до особого распоряжения, сообщил на оперативном совещании глава региона Роман Старовойт.

«У нас, по сути, с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование в приграничных районах», — сказал он.

Речь идет в том числе об охране объектов критически важной инженерной инфраструктуры. Так, в ночь с субботы на воскресенье контрольная группа добровольной народной дружины объехала все шесть приграничных районов и осмотрела объекты, и дружинники были на всех из них, сообщил губернатор.

«Эту работу будем продолжать. <...> Прошу четко <...> обеспечивать такое дежурство до особого распоряжения. Пока будем работать в круглосуточном режиме на постоянной основе», — заключил Старовойт.

О формировании народной дружины губернатор сообщил в декабре. Всего в нее планировалось набрать около 6 тыс. человек. Добровольцы должны вести патрулирование улиц и объектов инженерной инфраструктуры, а также обеспечивать пожарную безопасность в районах.

Как заявил Старовойт, все дружинники экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Еженедельно в области на полигонах Минобороны и Росгвардии проводятся стрельбы, дружинников также обучают инструктора ЧВК «Вагнер», говорил он.

На днях губернатор также отреагировал на предложение коллеги из Белгородской области Вячеслава Гладкова. Тот заявил, что добровольцам из теробороны нужно предоставить вооружение и что власти ищут законный способ это сделать. С таким предложением Гладков выступил после нападения диверсантов на регион, которое произошло 22 мая. Старовойт отметил, что члены теробороны должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях.