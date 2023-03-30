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Минобороны впервые заявило о сбитой украинской ракете «Гром-2»

Минобороны: российские силы впервые сбили новую украинскую ракету «Гром-2»
Оперативно-тактический ракетный комплекс &laquo;Гром&raquo;
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» (Фото: VoidWanderer / Wikipedia)

Российская система противовоздушной обороны сбила в зоне проведения военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

Ранее этот вид вооружений упоминался в сводках Минобороны один раз: 30 сентября 2022 года ведомство сообщило, что в результате удара ВКС в районе Днепропетровска были уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У». Удар пришелся по территории объединения «Южный машиностроительный завод», которое во времена СССР было одним из ведущих предприятий Союза по производству ракет.

Средства ПВО также сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также два беспилотника в ДНР.

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла около 545 военнослужащих, большинство (более 340) — на донецком направлении, оценили в российском военном ведомстве.

В районе села Гребениковка Сумской области российские силы уничтожили самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В Херсонской и Запорожской областях уничтожены склад с боеприпасами и хранилище топлива ВСУ. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли установку РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Акация», установку РСЗО «Ураган» одну гаубицу Д-20 и четыре гаубицы Д-30.

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Накануне, 29 марта, Минобороны сообщало об уничтожении около 535 украинских военнослужащих. Российские силы уничтожили узел связи ВСУ в Донецкой народной республике, а средства ПВО сбили восемь беспилотников.

Минобороны впервые заявило о сбитой украинской ракете «Гром-2»
Минобороны впервые заявило о сбитой украинской ракете «Гром-2»

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Вертолет Ми-8 Минобороны ракеты
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