Минобороны России: ВСУ потеряли около 7,5 тыс. военных за период с 4 июня

Минобороны России оценило потери ВСУ с 4 июня в 7,5 тыс. человек

С начала наступательных действий на нескольких направлениях ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства», — говорится в сообщении.

По данным российского министерства, все цели ударов были достигнуты.

Помимо этого ВСУ за сутки безуспешно пытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

В районе населенного пункта Макаровка ДНР группировка «Восток» отразила атаки двух мотопехотных рот ВСУ. В результате были уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин украинской стороны.

Помимо этого российские военные отразили атаки двух ротных тактических групп ВСУ у населенного пункта Пречистовка ДНР. Потери Киева составили пять танков и пять боевых бронированных машин.

Российские войска подбили пять танков ВСУ около пунктов Ровнополь ДНР, Левадное Запорожской области и совхоза «Октябрь».

На запорожском направлении была сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. За прошлые сутки потери Киева на южнодонецком и запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих.

Склад артиллерийских боеприпасов ВСУ был уничтожен у населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Еще несколько складов боеприпасов было уничтожено в районах населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр ДНР.

На купянском направлении удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

С 4 июня украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, отмечал президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% безвозвратные.