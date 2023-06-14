Минобороны России оценило потери ВСУ с 4 июня в 7,5 тыс. человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства», — говорится в сообщении.
По данным российского министерства, все цели ударов были достигнуты.
Помимо этого ВСУ за сутки безуспешно пытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.
В районе населенного пункта Макаровка ДНР группировка «Восток» отразила атаки двух мотопехотных рот ВСУ. В результате были уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин украинской стороны.
Помимо этого российские военные отразили атаки двух ротных тактических групп ВСУ у населенного пункта Пречистовка ДНР. Потери Киева составили пять танков и пять боевых бронированных машин.
Российские войска подбили пять танков ВСУ около пунктов Ровнополь ДНР, Левадное Запорожской области и совхоза «Октябрь».
На запорожском направлении была сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. За прошлые сутки потери Киева на южнодонецком и запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих.
Склад артиллерийских боеприпасов ВСУ был уничтожен у населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Еще несколько складов боеприпасов было уничтожено в районах населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр ДНР.
На купянском направлении удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
С 4 июня украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, отмечал президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% безвозвратные.