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Гладков предложил жителям подогнать бронированные машины для эвакуации

Гладков предложил жителям бронированную технику при необходимости срочной эвакуации
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

К домам жителей находящихся под обстрелом населенных пунктов Шебекинского округа при необходимости срочной эвакуации подгонят защищенную технику, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что местные власти занимаются вывозом людей, однако под обстрелом это делать небезопасно. «Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. <...> Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью <...> Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы», — написал Гладков в телеграм-канале.

Позже губернатор рассказал, что самый крупный пункт временного размещения «постепенно заполняется». «Всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым», — добавил он.

Шебекино обстреливают с ночи. О первом обстреле Гладков рассказал около 1:00, тогда пострадали два человека. Утром губернатор сообщил, что обстрелов города за ночь было три, пострадали пять человек. Позднее число пострадавших достигло восьми, но никто не погиб. Идет массированный обстрел города, указывал он.

Губернатор также заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ, прорабатывается механизм, по которому их возьмут в вузы без экзаменов. Детей из города начали вывозить в Воронежскую область, Пензу, Калугу, Ярославль.

Шебекинский округ находится под обстрелом с ночи. Гладков сообщал о восьми пострадавших. Кроме того, ВСУ ночью совершили попытку прорыва на территорию России на границе в Шебекинском округе, ее сорвали, сообщало Минобороны.

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Шебекино Вячеслав Гладков Белгородская область эвакуация
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