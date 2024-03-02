Росгвардия назвала вероятную причину ЧП в Петербурге

Жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге мог быть поврежден в результате падения беспилотника, сообщили в Росгвардии. Информацию о происшествии там получили около 7:15. Эвакуировано около 100 человек

Фото: Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург

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Многоквартирный дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге получил повреждения предположительно в результате падения беспилотника, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

«В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию жителей дома на Пискаревском проспекте и охрану их имущества <...>. Всего было эвакуировано около 100 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Там также добавили, что информацию о происшествии получили 2 марта около 7:15 утра.

Утром губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «ЧП в Красногвардейском районе», в результате которого было частично повреждено остекление балконов двух домов; жертв нет. За медицинской помощью обратились шесть человек, 92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс», сообщили в петербургском комитете по здравоохранению.

Всех пострадавших разместили в пункте временного пребывания, им пообещали компенсации и устранение повреждений за счет города.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.