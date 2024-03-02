Росгвардия назвала вероятную причину ЧП в Петербурге
Многоквартирный дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге получил повреждения предположительно в результате падения беспилотника, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
«В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию жителей дома на Пискаревском проспекте и охрану их имущества <...>. Всего было эвакуировано около 100 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Там также добавили, что информацию о происшествии получили 2 марта около 7:15 утра.
сообщили в петербургском комитете по здравоохранению.
Всех пострадавших разместили в пункте временного пребывания, им пообещали компенсации и устранение повреждений за счет города.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
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