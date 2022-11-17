Премьер Украины Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи в стране

Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе и Днепре

Речь идет об объектах в Днепропетровской и Одесской областях. Во время ударов пострадали не менее восьми человек, сообщают власти

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

После ракетных обстрелов украинской территории 17 ноября власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры на территории Днепропетровской и Одесской областей.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что в Днепре под ударом оказался Южный машиностроительный завод, передает «РБК Украина». Также он сообщил, что были атакованы предприятия газодобычи. Глава днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале заявил о пяти пострадавших после удара, а также о пожаре на промышленном предприятии.

Ранее губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что удар нанесли по инфраструктуре региона, пишет «Суспiльне». УНИАН со ссылкой на районную военную администрацию сообщает о трех пострадавших во время этой атаки.

Около 9:45 по всей Украине началась воздушная тревога. О взрывах или работе средств противовоздушной обороны сообщили в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской областях.

15 ноября Украина подверглась массированному удару, который в Минэнерго позднее назвали «самым масштабным» с начала спецоперации. Более чем в десяти регионах заявили о взрывах и работе ПВО, в некоторых областях сообщили о повреждениях объектов энергоинфраструктуры. Начались перебои в подаче электричества.

Минобороны России на следующий день заявило, что целями атаки была система «военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики».

Киев сообщил, что 15 ноября было зафиксировано от 85 до 90 ракетных ударов. Повреждения получили около 30 объектов. В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что без света после ударов остались около 20 млн человек.