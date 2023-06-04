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Гладков сообщил о бое с диверсантами в Белгородской области

Гладков: диверсанты зашли на территорию Белгородской области, идет бой в Новой Таволжанке
Вячеслав Гладков сообщил о бое российских сил с диверсантами в Новой Таволжанке и ответил на предложение встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее выступающий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (РДК) предложил Гладкову встретиться на территории храма в Новой Таволжанке и передать ему двух российских военнопленных.

Гладков заявил, что видел обращение «негодяев, убийц и фашистов». «На самом деле зашли, с ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению», — сказал он.

Комментируя предложение РДК о встрече, губернатор заявил: «Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне не тяжело это говорить. Но если они живые, то с 17:00 до 18:00 — МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска. — РБК) «Шебекино». Гарантирую безопасность».

22 мая на Грайворонский округ Белгородской области напала диверсионно-разведывательная группа. Пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за нападение взяли на себя РДК и «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). СК по факту нападения диверсантов возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о терроризме. В Киеве заявили, что не имели «непосредственного отношения» к атаке.

1 июня Минобороны России сообщило о срыве попытки украинских сил атаковать Шебекино. По данным ведомства, сначала пункт пропуска «Шебекино» обстреляли со стороны Украины, а потом была попытка атаки в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 военнослужащих. Она была отбита. Еще одна группа диверсантов попыталась прорваться к Новой Таволжанке, ее также отразили.

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По словам Гладкова, всего с начала военных действий на Украине, еще до атаки на Грайворонский район, заходили не менее пяти групп диверсантов.

Помимо этого, белгородские власти сообщают об участившихся обстрелах по Шебекино и Шебекинскому городскому округу. В связи с этим из Шебекинского и Грайворонского округов начался вывоз местных жителей.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гладков диверсанты Белгородская область пленные
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