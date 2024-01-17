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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области перехватили два дрона и четыре реактивных снаряда

Минобороны: в Белгородской области средства ПВО сбили четыре снаряда и два БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда и два дрона в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с применением РСЗО RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа.

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Ночью 17 января в Белгородской области дважды работали системы противовоздушной обороны. Первый раз сигнал ракетной опасности в столице региона объявили в около 2:30 мск, позже Минобороны сообщило, что в районе 2:40 средства ПВО перехватили семь ракет «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. В 5:20 губернатор Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что системы ПВО сработали снова, уничтожены несколько воздушных целей, информации о пострадавших нет. «В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место», — добавил он.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, в том числе ее столица, не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ. По подсчетам регионального издания «Фонарь», за время конфликта погибли 96 белгородцев. Самая масштабная атака произошла 30 декабря 2023-го, в результате удара ракетами «Ольха» и снарядами чешской РСЗО Vampire, погибли 25 человек, более ста получили ранения.

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники РСЗО
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