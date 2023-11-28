 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей в районе Артемовска

Минобороны: военные заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Группировка российских войск «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении — в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР, сообщило Минобороны.

Помимо этого, военные отразили три атаки, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка в ДНР.

На донецком направлении ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, а также три пикапа, добавили в ведомстве.

Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

26 ноября Минобороны отчиталось, что российские военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении. В ведомстве также сообщили об отраженной атаке украинской штурмовой группы в районе села Шевченко в ДНР.

За период с 11 по 17 ноября военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении. Военнослужащие группировки войск «Восток» заняли «более выгодные рубежи и позиции», а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР, сообщали в ведомстве.

По данным Минобороны, за тот промежуток украинская сторона потеряла на направлении свыше 745 человек, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

Читайте на РБК Pro
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Как проверить расчет НДФЛ в налоговом уведомлении за 2022 год
Как искать друзей во взрослом возрасте — советы психолога
Теги
Минобороны российские военные Артёмовск (Бахмут)
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ за сутки
Политика
Минобороны сообщило о сбитых над Азовским морем украинских ракетах С-200
Политика
Минобороны сообщило о перехвате пехоты ВСУ на южнодонецком направлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 27 ноя, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 27 ноя, 16:55
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет Спорт, 15:49
Акции «Полиметалла» отыграли большую часть потерь прошлой недели Инвестиции, 15:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:45
Как мониторят оползни на берегах Москвы-реки РБК и ДПиООС, 15:43
ЕС направил к границе Финляндии и России дополнительные силы Frontex Политика, 15:35
Арахамия заявил, что у военного руководства Украины нет плана на 2024 год Политика, 15:33
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 15:32
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
От стартапа до IPO: как государство помогает малому и среднему бизнесу Национальные проекты, 15:30
С чеченского бойца UFC сняли обвинения по делу о пытках на Пхукете Спорт, 15:28
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 15:20
Продолжение следует: в правительстве обсудили поддержку МСП до 2030 года Национальные проекты, 15:15
Оптимизация цикла продаж: как сделать каждый контакт с клиентом продающим Pro, 15:13
Александр Волошин станет участником проекта «РБК Диалоги» Политика, 15:13
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 15:09