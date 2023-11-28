Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей в районе Артемовска

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Группировка российских войск «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении — в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР, сообщило Минобороны.

Помимо этого, военные отразили три атаки, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка в ДНР.

На донецком направлении ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, а также три пикапа, добавили в ведомстве.

26 ноября Минобороны отчиталось, что российские военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении. В ведомстве также сообщили об отраженной атаке украинской штурмовой группы в районе села Шевченко в ДНР.

За период с 11 по 17 ноября военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении. Военнослужащие группировки войск «Восток» заняли «более выгодные рубежи и позиции», а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР, сообщали в ведомстве.

По данным Минобороны, за тот промежуток украинская сторона потеряла на направлении свыше 745 человек, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».