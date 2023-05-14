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Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ

Минобороны: полковники Бровко и Макаров погибли при отражении атак ВСУ
Евгений Бровко погиб во время отражения атаки ВСУ в Артемовске, а Вячеслав Макаров получил смертельное ранение во время боев в районе населенного пункта Красное. Минобороны заявило, что российские силы не допустили прорыва обороны
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погиб при отражении атаки ВСУ в Артемовске (Бахмуте), сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бровко руководил действиями личного состав и во время одной из атак получил множественные осколочные ранения.

Также представитель Минобороны сообщил о гибели командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова, руководившего боем на другом участке, в районе населенного пункта Красное.

По словам Конашенкова, военнослужащим удалось отразить две атаки ВСУ, они уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. «В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — сказал Конашенков.

Министерство сообщило, что украинская армия в течение суток пыталась прорвать оборону российских войск севернее и южнее Артемовска, эти попытки были успешно отражены, «прорывов обороны российских войск не допущено». Отличившимся военнослужащим вручили ордена и другие государственные награды «непосредственно на боевых позициях».

Также, со слов Конашенкова, штурмовые отряды (такую формулировку Минобороны до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») при поддержке подразделений ВДВ продолжают бои за контроль над западными кварталами Артемовска.

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С 24 февраля 2022 года российские власти три раза отчитывались о потерях вооруженных сил: прошлой весной, а также в сентябре, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Тогда министр Сергей Шойгу сообщал, что погибли 5937 российских военнослужащих.

С начала военных действий на Украине президент Владимир Путин неоднократно присваивал звание Героя России военнослужащим, в том числе посмертно.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны полковник Артёмовск (Бахмут) Игорь Конашенков
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