Пригожин заявил о возвращении из Донбасса 32 тыс. бывших заключенных

32 тыс. заключенных, воевавших в Донбассе в составе ЧВК «Вагнер», вернулись домой, сообщил Пригожин. Ранее он указывал, что всего были завербованы 50 тыс. «зэков», из них около 20% погибли

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Свыше 30 тыс. бывших заключенных, заключивших контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», после участия в спецоперации вернулись домой, заявил глава ЧВК Евгений Пригожин, сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

«На 18 июня 2023 года убыло домой по окончании контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК «Вагнер», — сказано в сообщении.

По данным Пригожина, из этого числа на данный момент снова совершили преступления 83 человека, или 0,25%. «В 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», — отметил глава военной компании.

Всего, как рассказал Пригожин в мае, ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных, 20% (10 тыс.) из них погибли. О помиловании первых групп осужденных из ЧВК он заявил в январе этого года, а в феврале Пригожин сообщил, что набор заключенных в «Вагнер» прекращен.

В марте глава ЧВК заявил, что на свободу после окончания контракта вышли 5 тыс. человек. Тогда он утверждал, что 0,31% от этого числа совершили преступления в течение месяца после возвращения. Пригожин говорил, что речь идет в основном о нанесении «увечий различной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим».

Главак ЧВК объяснял, что отправка на фронт заключенных связана с тем, что либо в боевых действиях будут участвовать они, либо дети других российских граждан.