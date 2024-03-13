Минобороны: около 100 беспилотников сбили над регионами России за два дня

Второй день атак беспилотников на регионы России. Главное

Российские регионы второй день подряд подвергаются массированной атаке дронов. Владимир Путин связал активность украинских военных с предстоящими выборами. Главное об атаках ВСУ — в материале РБК

Здание администрации города Белгород (Фото: v_v_demidov / Telegram)

Второй день продолжается одна из самых масштабных атак беспилотников на российские регионы. Минобороны отчитывалось о перехвате за два дня около сотни украинских дронов. Среди объектов атак были крупные российские НПЗ, расположенные в том числе в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях.

Атаки дронов 13 марта

За ночь и первую половину дня были атакованы семь регионов — Белгородская, Ростовская, Брянская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Рязанская области.

В Белгороде дрон врезался в многоквартирный дом. Пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. ТАСС со ссылкой на источники пишет, что беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде. Никто не пострадал, но был поврежден фасад и выбиты окна, отмечает агентство. Согласно данным Минобороны на 15:00 мск, над Белгородской областью за среду были сбиты 15 дронов.

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Самая высокая интенсивность атаки — в Воронежской области. Минобороны сообщило о 35 беспилотниках, перехваченных за ночь и первую половину дня. Губернатор Александр Гусев заявил, что пострадавших и значительных разрушений нет. Мэр Воронежа Вадим Кстенин утром сообщил, что в областном центре повреждения получили несколько частных домов.

Атаки на российские НПЗ

Объектами атак стали ключевые российские НПЗ.

В Ленинградской области дрон сбили на подлете к нефтезаводу «Кинеф». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, сейчас он работает в штатном режиме.

Была остановлена работа Новошахтинского завода нефтепродуктов — из-за падения дронов на его территории. Это предприятие — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области .

. В Рязанской области атака на нефтезавод привела к сильному пожару. К настоящему времени он потушен.

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В ночь на 12 марта атаке дронов подвергся НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», расположенный в Кстовской промзоне в Нижегородской области . Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказывал глава региона Глеб Никитин. К тушению привлекли пожарный поезд. Полностью потушить пожар удалось только днем.

. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказывал глава региона Глеб Никитин. К тушению привлекли пожарный поезд. Полностью потушить пожар удалось только днем. Также в ночь на 12 марта беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, что привело к пожару в одном из резервуаров.

Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что цель украинских атак на российские регионы — помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Помимо этого, Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе».

Атаки беспилотников 12 марта

12 марта атаке дронов подверглись в общей сложности десять российских регионов. Только за ночь, по данным Минобороны, были уничтожены 25 беспилотников.

В Раменском городском округе Подмосковья был уничтожен БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

был уничтожен БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он. Губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на 12 марта сообщил о ракетной опасности в регионе, позже он рассказал о работе ПВО. В течение ночи губернатор писал об уничтожении беспилотников над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Всего в области было сбито 11 украинских дронов.

Оперштаб Курской области 12 марта запретил распространять в интернете и СМИ фото и видео, касающиеся дислокации и передислокации Вооруженных сил России, военной инфраструктуры, критически важных объектов, мест обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета». Правила назвали обязательными для исполнения всеми, кто находится на территории Курской области.

Днем 12 марта беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. Пострадали четыре человека, двух сотрудников мэрии госпитализировали, сообщил глава Белгорода Валентин Демидов. Еще один беспилотник упал на крышу ТЦ в районе вокзала, там пострадавших нет.

Днем 12 марта об атаке беспилотников сообщил мэр Таганрога Андрей Фатеев. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что воздушные цели уничтожены за пределами города.

Андрей Фатеев. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что воздушные цели уничтожены за пределами города. В международных аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги на фоне атак беспилотников приостанавливали вылет и прилет самолетов в целях обеспечения безопасности.

Атака диверсантов

12 марта ФСБ и Минобороны также сообщили, что украинские силы предприняли попытку прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях, их атака была отражена. Попытка вторжения произошла около 3:00 мск после интенсивных обстрелов, сообщило Минобороны.

В Белгородской области попытка прорыва велась на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино, уточнили в министерстве. «Все атаки ВСУ отражены», — заявили в Минобороны. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были убиты до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — уничтожено три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка, сообщило военное ведомство.

Между 8:00 и 8:25 мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться в Курскую область, они были отброшены, отметили в Минобороны.

Федеральная служба безопасности днем во вторник сообщила, что попытки проникновения в Белгородскую и Курскую области велись с 10 марта, за это время украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку.

По данным Минобороны, украинские силы при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми, также уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера.