Минобороны сообщило о групповом ударе по складам ВСУ с иностранной техникой

В Москве сообщили о групповом ударе по складам ВСУ с иностранной техникой

За минувшие сутки российские военные отбили три атаки ВСУ на Времевском выступе и четыре — в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР, сообщили в Минобороны

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В ночь на 19 июня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения иностранной военной техники ВСУ, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за минувшие сутки наиболее активные попытки наступления подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях. Подразделения российской группировки войск «Восток», авиация и артиллерия отразили «три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе», сообщили в Минобороны. Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР.

На донецком направлении Южная группировка войск отразила четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР. Украинские силы потеряли 340 военных, две бронемашины, пять автомобилей, польскую самоходную гаубицу Krab, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б», говорится в сообщении министерства.

Минобороны неоднократно сообщало об ударах по складам с иностранной военной техникой на Украине. В ночь на 15 июня российские военные также ударили по местам выпуска ударных беспилотников.

В Кремле неоднократно критиковали поставки иностранного вооружения Украине и подчеркивали, что это не сможет «существенно и принципиально» повлиять на ход российской военной операции. Однако они, «безусловно, ведут к дальнейшему разрушению» отношений между странами и «к дальнейшим ответным действиям» Москвы, говорили власти России.