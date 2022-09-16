ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации в Херсоне

Удар был нанесен ракетами американской системы HIMARS, всего зафиксирован прилет не менее пяти ракет. Есть погибший

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ВСУ нанесли удар по администрации Херсонской области, расположенной в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона. «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS. В результате обстрел погиб один человек, пишут агентства.

Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов подтвердил, что удар был нанесен по зданию администрации региона. «Удар пришелся прямо в здание администрации. Подробности выясняем», — цитирует его слова «Интерфакс». Стремоусов подтвердил, что удар был нанесен ракетами системы HIMARS.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила об обстреле в Херсоне микрорайона Второй Таврический. По словам врио главы администрации области Сергея Елисеева, он произошел вечером 14 сентября. В результате погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей, говорил Елисеев.

Российское Минобороны с конца августа неоднократно сообщало о попытках контрнаступления украинских войск на николаево-криворожском направлении. Попытки украинских силовиков закрепиться на юге Минобороны называло безуспешными. Стремоусов заявлял, что в ходе боевых действий на херсонском направлении погибли более 3,5 тыс. украинских военных.

Накануне, 15 сентября, власти Херсонской области сообщили, что ВСУ стягивают силы к селу Киселевка, которое находится на автодороге между Николаевом и Херсоном.