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Си Цзиньпин и Зеленский пообщались впервые с начала боевых действий

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, до этого Зеленский и Си Цзиньпин общались только раз — в 2021 году. Украинский президент назвал разговор долгим и содержательным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает «Синьхуа» в Twitter.

Си Цзиньпин в ходе беседы отметил, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине, а также указал, что в ядерной войне не может быть победителей, сообщило агентство. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в Twitter, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. По ее словам, Китай направит специального представителя на Украину и другие страны для обсуждения урегулирования кризиса. Она добавила, что Пекин предоставил Киеву несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей. «Китай последователен и четок в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной», — отметила она.

Зеленский также сообщил о телефонных переговорах с китайским коллегой. Он написал в Twitter, что разговор был «долгим и содержательным». «Считаю, что этот разговор, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — заявил украинский президент. Прошлый посол Украины в Пекине Сергей Камышев умер в феврале 2021 года в возрасте 64 лет.

До этого лидеры говорили только раз — в июле 2021 года. Тогда Си Цзиньпин и Зеленский обсуждали борьбу с вызовами, связанными с пандемией коронавируса, а также экономическое сотрудничество.

20–22 марта Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. После этого Financial Times написала, что ЕС подталкивает китайского лидера к разговору с украинским президентом. Зеленский 29 марта пригласил Си Цзиньпина посетить Украину.

В годовщину начала боевых действий на Украине, 24 февраля, Китай опубликовал мирный план из 12 пунктов. Он, в частности, включал призыв к возобновлению переговоров, а также уважение суверенитета всех стран,
отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других». Зеленский, комментируя его, заявил, что документ скорее представляет собой высказывание мыслей. Глава государства добавил, что если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.
 

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Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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